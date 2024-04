Garota de programa ameaça “cortar pescoço” de cliente que não pagou serviço em Goiânia

Confusão começou após homem acusar profissional de furtá-lo enquanto tomava banho

Thiago Alonso - 18 de abril de 2024

Caso aconteceu no Setor Central, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma discussão no início da madrugada desta quarta-feira (18), entre uma garota de programa e um cliente acabou na delegacia, em Goiânia.

O caso começou quando os dois se encontraram em um hotel, localizado no Centro do município. O teria ido tomar banho logo após o serviço, e ao voltar, não teria encontrado a nota de R$ 100 que estava no bolso da calça dele, a qual usaria para efetuar o pagamento.

Assim, a prostituta teria se enfurecido com ele, proferindo diversos xingamentos, e até mesmo o ameaçando de morte, dizendo que cortaria o pescoço dele se não pagasse.

A partir daí, teve-se início uma discussão, que só foi resolvida com a chegada da Polícia Militar (PM) no local. Dessa forma, o cliente acusou a mulher de roubá-lo, enquanto ela apontou ter sido agredida fisicamente.

Durante a abordagem, a garota de programa precisou ser algemada, pois estaria bastante alterada. Ela também teria desacatado e feito ameaças aos militares.

Além disso, ao averiguar os pertences da profissional, foi constatado que ela possuía uma nota de R$ 100, que poderia ter sido subtraída do homem.

Assim, ambos foram encaminhados para uma delegacia, para que os devidos procedimentos legais sejam tomados.