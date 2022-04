Enel encontra mais de 60 pontos com “gatos” durante fiscalização em Goiânia

Uma operação da Enel, em conjunto com a Polícia Militar (PM) e a Polícia Técnico Científica, conseguiu identificar 64 residências que promoviam o furto de energia. A ação ocorreu durante a última semana nos bairros Conjunto Vera Cruz 1 e 2 e no Jardim do Cerrado 4, em Goiânia.

As equipes também puderam verificar ligações clandestinas em cerca de 57 pontos que apresentavam medidores com suspeita e/ou comprovação de irregularidade. Cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime de furto.

Popularmente conhecido como “gato”, o desvio de energia possui pena prevista de um a oito anos de reclusão para quem o fizer, além de comprometer a qualidade do fornecimento da mesma e ser um risco para a segurança de todos.

“As ligações irregulares sobrecarregam a rede elétrica e podem causar curtos-circuitos, ocasionando interrupções no fornecimento de energia e prejudicando a qualidade do serviço inclusive para os clientes regulares da companhia”, explicou o responsável pela operação, Leonardo Pacheco.

“Além de crime, as fraudes e furtos contribuem para elevar o valor da conta de luz para todos os consumidores”, completou.

Durante os quatro dias do evento, 279 pontos com suspeitas de irregularidades foram inspecionados, sendo que em alguns casos, os próprios moradores procuravam a equipe para poder se regularizar.