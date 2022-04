É natural as pessoas seguirem um parâmetro ou características para se envolver com alguém. Isso acaba limitando os tipos de pessoas que nos relacionamos. Foi pensando nisso que hoje agrupamos alguns tipos de homens que mais atraem as mulheres!

6 tipos de homens que mais atraem e chamam atenção das mulheres:

1. Atletas

Sem rodeios, a mulherada gosta de homens atletas, que praticam algum esporte. Isso porque, além do físico atraente, ainda tem o papo em torno das práticas e experiências nas atividades físicas.

2. Estilosos

Quando nos referimos a homens estilosos, quer dizer aqueles que possuem uma boa bagagem cultural. Assim, além de se vestirem bem, esse tipo de homem vai falar sobre livros, filmes e música.

3. Divertidos

Nada como se envolver com um homem alto astral e de bom humor não é mesmo? Por isso, se você for divertido, saiba que já tem pontos a mais com elas e já pode investir naquele crush.

4. Tatuados

Homens tatuados representam muita marra, personalidade e originalidade. E acredite se quiser, isso atrai elas. Sem falar que, normalmente, cada tatuagem carrega uma história por trás, que já torna tudo mais interessante.

5. Barbudos

Essa é uma característica física que chama muito atenção. Isso porque, a barba remete a um homem forte, valente e corajoso e isso pode sim deixá-las caidinhas.

6. Sarados

Por último, aqui vem mais um ponto físico que pode deixá-las afim de você: um corpo escultural! Se sua crush curte academia e uma vida saudável, pode confiar de que ela vai querer alguém sarado.

Gostou desse conteúdo? Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!