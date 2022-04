Quando entramos em um relacionamento, completamente apaixonadas, acabamos esquecendo de enxergar os erros e comportamentos tóxicos dos homens e isso pode ser um perigo.

É preciso estar atenta aos pequenos sinais deixados, afinal, ninguém se apresenta com sua pior versão. Ninguém ‘compraria’ um produto ruim.

Eles chegam de fininho, sendo as melhores pessoas do mundo, mas, evidentemente, não conseguem disfarçar o tempo todo e acabam deixando alguns indícios que entregam o caráter duvidoso.

Para clarear um pouco mais, o Portal 6 separou uma lista de tipos de comportamentos que você deve se afastar o quanto antes para não sair machucado posteriormente. Veja!

5 tipos de homens que toda mulher deve tomar cuidado antes de começar a se envolver:

1. O encantador

Já ouviu a expressão ‘lobo em pele de cordeiro’? É o típico estilo desses homens.

Quando são questionadas por suas atitudes erradas, por mentiras e omissões, ele reverte a situação, te suborna com presentes, manda flores e finge que está tudo perfeito.

Ele dirá que te ama e realiza inúmeras promessas, afirmando que nunca mais isso irá acontecer.

Até acontecer novamente, e outra vez ele te encher de presente e palavras bonitas. Não caia neste papo!

2. O Bully

Este te encherá de críticas camufladas em preocupação e cuidado. Dirá sobre sua roupa em tom de ciúmes e ‘medo de perder’.

Ele costumeiramente dirá sobre sua maquiagem, sobre seu jeito livre de ser e de falar.

Posteriormente, ele vai gritar com você e dizer que foi culpa sua. ‘Foi você quem deixou ele nervoso’, mas depois pedirá desculpas, até que a violência vai se aumentando gradativamente.

Corra desse perfil agressivo e impulsivo!

3. O mindmixer

‘Misturador de mentes’ é o tipo de cara que fará joguinhos com você, que te deixará insegura e com medo de perdê-lo a qualquer momento.

Quando questionado, ele é excelente em reverter o jogo e fazer o cenário perfeito para que a culpada seja sempre você e muito provavelmente, ainda te chamará de louca.

Ele vai rir das suas teorias, fazer questionar se o que acredita é realmente verdade e te deixará se sentindo culpada sempre, totalmente triste.

Os mindmixers são bastante comuns por aí e possuem um poder de persuasão excelente. Não permaneça. Fuja desses caras!

4. O pegador

Ele chega com uma conversa inspiradora, te convence que você é única e diferente. Isso, até o momento que consegue se envolver mais intimamente com você.

Depois disso, o rapaz some, te trata com indiferença e te procura apenas para a satisfação pessoal e física dele.

Os assuntos passam a ser somente com teor erótico, e o ‘bom moço’ não fará mais questão de te conquistar, nem mesmo te tratar como ‘a especial’ do começo.

No fim, ele ainda flertará com suas amigas e você se sentirá insuficiente, se perguntando ‘onde foi que errou com esse cara’. Não errou! O erro é ele mesmo.

5. O guardião

Por fim, esse perfil é completamente possessivo e intimamente inseguro. A técnica dele consiste em, basicamente, te deixar refém.

Ele te afasta disfarçadamente de todo o seu círculo social – amigas, familiares e colegas de trabalho.

Em tom protetor, ele diz que só quer o seu melhor, quer te proteger, quando, na verdade, o desejo é ter posse sobre você, para que seja mais difícil o deixar depois: a famosa dependência emocional.

Atenção: Caso perceba algum tipo desses comportamentos citados em seu parceiro, fique atenta! Converse com um psicológo de confiança e fuja desses indivíduos o quanto antes.

