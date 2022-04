Casa é invadida e jovens são friamente assassinados em Jaraguá

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na noite desta sexta-feira (22), após um duplo homicídio dentro de uma residência, que era um ponto de venda de drogas, no setor Aeroporto II, em Jaraguá.

O Portal 6 apurou que foram assassinados a tiros Lorrany Firmino de Souza, de 20 anos, que já havia sido indiciada pelo crime de corrupção de menores, e Natanael do Nascimento da Silva, de 29 anos, que tinha quatro passagens criminais por tráfico.

No local, também estavam o filho da vítima, de 04 anos, uma amiga, de 34 anos, e um outro homem, de 22 anos, que estava no banheiro no momento do ocorrido e não conseguiu ver os autores.

Ele relatou que ouviu o portão da residência se abrir e logo depois três disparos de arma de fogo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a tenente Andréia afirma que vizinhos viram os suspeitos fugirem em uma Biz preta.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local e o Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada dos corpos das vítimas. Além disso, os policias militar fazem rondas pelo setor para tentar encontrar os autores.