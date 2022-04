Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado em Anápolis

Uma mulher, de 37 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio, na noite desta quinta-feira (21), no bairro Santo André, na região Sudeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o caso ocorreu por volta das 19h, quando a vítima estaria em um estabelecimento comercial e um ex-namorado, de 41 anos, teria chegado e sentado na mesa do lado.

Em um determinado momento, com uma arma branca em mãos, semelhante a um canivete, ele teria se levantado e ido em direção a ela, já desferindo vários golpes nos braços e costas da ex. O homem fugiu em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionada para realizar o socorro da mulher, que precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No local, testemunhas informaram à Polícia Militar (PM) quem seria o suspeito de ter cometido as agressões e logo os agentes conseguiram chegar até a residência em que ele vivia para procurá-lo.

Já no imóvel, os pais do homem não queriam permitir que os militares entrassem, mas, após um tempo, acabaram liberando. No quarto dele, foram encontrados vestígios de sangue e uma camiseta, também suja e semelhante a que estaria usando no momento do crime.

Os genitores informaram que não haviam visto o filho entrar em casa. Diante a situação, as buscas seguiram pela região, mas sem êxito.

No hospital, a vítima estava estável e aguardando por alguns exames. Ela foi orientada a procurar a Polícia Civil assim que receber alta para dar novos detalhes que possam auxiliar nas investigações do caso.