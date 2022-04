Há quem diga que 30 anos é a idade do sucesso, porque ainda temos bastante energia para trabalhar, começar uma família e deslanchar nossa carreira. Para as mulheres, em especial, é a idade perfeita para ter filhos, mudar o visual e começar uma nova fase da vida adulta. Foi pensando nelas, que hoje separamos algumas lições que toda mulher deveria ter aprendido, acompanhe!

6 lições que toda mulher deveria ter aprendido antes dos 30 anos

1. Aceitar a idade

Vivemos em uma sociedade que acaba estipulando padrões de beleza para as mulheres. Além disso, somos o país que mais faz cirurgia plástica no mundo todo, sendo 1,5 milhões de procedimentos por ano. Por isso, nosso conselho é para eles se desprenderam desses estereótipos e aceitar os sinais da idade e não se limitarem por ter mais de 30 anos.

2. Mudanças no corpo

Outro ponto que dialoga com o que falamos é o fato da aceitação! É extremamente normal nosso corpo acumular mais gordura e ficar mais flácidos, nesse caso a melhor saída é trabalhar a saúde mental e aceitar essas mudanças no corpo.

3. Abrir mais a mente

Vale lembrar que quando estamos com 30 anos de idade acabamos tendo contato com diversas gerações, pensamentos e crenças. Por isso, nessas horas temos que ter a mente aberta e aceitar as pessoas como elas são.

4. O homem perfeito não existe

Direcionando um pouco para os relacionamentos, para quem chega aos 30 solteiros, acaba havendo uma busca por um homem ideal. Normalmente, essas mulheres possuem uma bagagem pesada de experiências frustradas no amor. Mas entenda que todo ser humano é limitado, aos 30 é hora de se entregar a um relacionamento tranquilo, não perfeito.

5. Melhorar a qualidade de vida

Aqui vem um conselho para a vida toda: invista na sua saúde física! Acredite se quiser, depois dos 30 as dores começam aparecer e alguns problemas de saúde também. Por isso, mude sua alimentação e pratique atividade física, pense em você e no seu futuro.

6. Fortalecer laços

Por último, há uma lição valiosíssima: depois dos 30, os que ficam são os amigos de verdade! É a partir de agora que devemos reavaliar nossos laços, nos desprendendo de quem nos atrasa e nos firmando com pessoas que nos fazem bem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!