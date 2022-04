Estudante de Anápolis viraliza após fazer pedido equivocado em app e motociclista dar resposta hilária

Uma resposta inusitada feita por um motorista de aplicativo a um grupo de amigas, em Anápolis, viralizou nas redes sociais.

Isso porque as garotas fizeram uma verdadeira confusão ao solicitarem uma corrida na plataforma. Ao procurarem um motorista que aceitasse transportar quatro pessoas dentro de um carro, elas acabaram pedindo uma moto em vez de um carro.

Ao questionarem o homem se ele aceitava quatro pessoas no veículo, as jovens foram surpreendidas com um argumento bastante divertido.

“Uai, se for uma no guidão e duas atrás. Acho que eu consigo levar uma em riba da cabeça. Agora, se vocês vão ter coragem, ai já é outros quinhentos (sic)”, brincou.

a sara foi pedir o uber e simplesmente pediu uma moto em vez do carro sem ver pic.twitter.com/Z0U4c9RlN1 — 🌚nna (@luuh_fm) April 21, 2022

As mensagens dele foram suficientes para que as garotas percebessem o engano cometido.

O caso aconteceu na última quarta-feira (20) na residência da estudante de direito Luanna Motta. Em entrevista ao Portal 6, ela afirma que a reação bem-humorada do motorista gerou muitas risadas entre as colegas.

“Nós começamos a rir muito quando recebemos a resposta. Foi muito engraçada e achamos legal que ele levou na esportiva”, conta.

Passada a situação, as jovens resolveram tirar um print da resposta e postar nas redes sociais.

O que elas não esperavam era que a postagem fizesse tanto sucesso na web. Até a publicação desta reportagem, o post feito por Luanna no Twitter já tinha alcançado mais de 134 mil curtidas.

“Eu não achei que a postagem ia dar toda essa repercussão. De um dia pro outro eu comecei a receber 500 notificações e várias pessoas começaram a me marcar e postar nas redes sociais. Tem sido bastante diferente lidar com tudo isso”, relata.

Após o erro, as jovens, enfim, conseguiram pedir um motorista que aceitasse levar as quatro para o destino almejado.