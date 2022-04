Festa do Divino Pai Eterno é confirmada e inscrições para montar barraquinhas na Rodovia dos Romeiros estão abertas

Finalmente, ela está de volta. Depois de 02 anos suspensa pela pandemia da Covid-19, a Festa do Divino Pai Eterno irá retornar em 2022. O evento vai ser realizado entre os dias 24 de junho até 03 de julho e os preparativos já começaram.

Com a volta da celebração, as conhecidas barraquinhas da rodovia dos Romeiros também serão presença confirmada na festividade. Quem tiver interesse em comercializar no local precisa ficar atento e seguir os protocolos ligados à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

As inscrições para os comerciantes já estão disponíveis e estarão abertas até o dia 15 de maio. Os Candidatos devem ser maiores de 18 anos e podem apenas vender os produtos listados pela Goinfra como: bebidas não-alcóolicas, gênero alimentícios, brinquedos, artigos de beleza, roupas ou bijuterias.

Como o número de vagas é limitado, será realizado um sorteio no dia 23 de maio para definir os escolhidos. Ao ser selecionado, o participante deve pagar uma taxa de R$ 33, 74. O valor deve ser pago até o dia 31 para confirmar a vaga.

Para seguir os protocolos, todas as barracas devem ser na cor branca, com 04 x 04 metros de área. O fornecimento de água, energia elétrica e inspeção do Corpo de Bombeiros no local são de responsabilidade dos comerciantes.