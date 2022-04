Idoso é internado em estado grave após sofrer atentado à bala em feira

Um idoso, de 65 anos, teve de ser internado depois de ter sido alvejado por disparos de arma de fogo em uma feira do Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada deste sábado (23).

O homem foi socorrido por populares de imediato e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Segundo o médico plantonista da unidade, ele teria sido atingido na mão e perna esquerda, além das costas e de raspão na cabeça.

Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para Goiânia ainda durante à noite.

Acionada, a Polícia Militar (PM) chegou a realizar buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

Apesar dos tiros, a vítima conseguiu relatar aos agentes que o criminoso seria um homem magro, negro e alto.

Ele, de acordo com o idoso, teria chegado armado no quiosque da vítima e atirado diversas vezes, sem nenhuma motivação. Depois disso, teria fugido pela BR-040.

O caso, registrado como tentativa de homicídio, será investigado pela Polícia Civil.