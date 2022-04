Assim como outras celebridades, Thiaguinho, ex-marido de Fernanda Souza, também deixou um recado carinhoso na foto do novo relacionamento da atriz.

“E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo o meu carinho e respeito… Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… Porque você é f*. Eternamente ao seu lado!”, escreveu o ator na publicação do Instagram. O comentário já atraiu mais de 160 mil curtidas.

Fernanda Souza mostrou a namorada, Eduarda Porto, aos seguidores na noite dessa sexta-feira (22). Em declaração no Instagram, a atriz escreveu: “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… Amor é amor”, escreveu Fernanda.

A atriz já havia elogiado o novo relacionamento do cantor com a ex-BBB Carol Peixinho. “Ae! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz pra vocês! E semana que vem, ‘eh noix’ no churras!”, escreveu Fernanda nos comentários de uma foto do casal, em fevereiro.

Este é o primeiro namoro público da atriz desde que se divorciou de Thiaguinho, após oito anos e meio de relacionamento –sendo quatro de casamento–, em 2019. O casal anunciou, na época, que se deram conta de que funcionavam mais como amigos. “Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida”, escreveram em publicação no Instagram.

Após a separação, os dois continuaram mantendo contato –Thiaguinho mandou parabéns para a atriz em seu aniversário e Fernanda frequentou shows do cantor, por exemplo– e, por isso, muitos fãs especularam sobre uma possível volta, sempre desmentida pelo ex-casal.