O WhatsApp anunciou uma nova função que irá resolver o problema daquele usuário mais indeciso. Isso porque será possível criar enquetes para realizar votações dentro do aplicativo.

Dessa forma, os usuários poderão mandar uma pergunta no grupo de família, trabalho ou até mesmo entre amigos, para poder tomar uma decisão.

Chega nova função no WhatsApp que será o fim dos problemas para quem é indeciso

Assim, essas pessoas poderão opinar sobre filmes, escolher um restaurante ou bar para sair, marcar um dia para realizar uma programação, dentre inúmeras possibilidades.

Com isso, as enquetes são anexadas na própria conversa após a criação. Após aparecer para os membros do grupo, eles deverão clicar em uma das opções disponibilizadas e clicar em “votar” para validar sua opinião.

Após a escolha de uma alternativa, o resultado é apresentado aos demais participantes da conversa no formato de um pequeno gráfico.

As perguntas também são oferecidas diretamente em um balão do chat. Dessa forma, não é necessário que a pessoa abra outra janela para votar.

Desenvolvimento

Apesar de já terem sido disponibilizadas várias informações a respeito dessa nova funcionalidade, ainda não há uma data estabelecida para o lançamento dela.

Ou seja, a função ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser testada entre os usuários antes de ser disponibilizada de forma oficial.

Além disso, há algumas questões a respeito dos formatos de enquetes que serão oferecidos para os usuários do WhatsApp.

Por exemplo, no aplicativo Telegram, concorrente direto do app de comunicação virtual, há a possibilidade de realizar votos de forma anônima e até mesmo optar por múltiplas respostas.

Ainda, há a alternativa de enviar um “quiz” para o grupo ou seja, uma modalidade que possui apenas uma resposta certa a ser escolhida.

