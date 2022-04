Uma má notícia para quem envia muitas mensagens no WhatsApp. Nos próximos dias, o aplicativo deve limitar ainda mais o número de destinatários de mensagens reencaminhadas.

Assim, uma mensagem que foi recebida por meio de encaminhamento só poderá ser repassada para um grupo por vez.

Antes, era possível retransmitir esse conteúdo para até cinco conversas diferentes simultaneamente. Agora, a pessoa poderá mandar o conteúdo para até cinco contatos, sendo que pode haver no máximo um grupo dentre os destinos.

Chega nova função no WhatsApp que será o fim para quem envia muitas mensagens

Embora dê uma restringida na forma como as mensagens são reencaminhadas, a nova funcionalidade não impede que o conteúdo seja recompartilhado quantas vezes o usuário quiser.

Ou seja, o usuário poderá repetir o procedimento de encaminhar mensagens quantas vezes quiserem.

No entanto, a empresa explicou que as mensagens encaminhadas em sequência para cinco ou mais conversas são sinalizadas com um ícone de setas duplas e a etiqueta “Encaminhada com frequência”.

Para esse tipo de mensagem, essa regra de compartilhamento em apenas um grupo por vez já valia desde 2020.

Com a chegada da nova função, o grupo Meta, a qual o aplicativo WhatsApp faz parte, visa reduzir a quantidade de disseminação de fake news na rede social.

De acordo com a empresa, desde esta segunda-feira (18), a funcionalidade estará ativa para usuários de todas as partes do mundo.

WhatsApp Comunidades

O novo limite é um dos recursos que o aplicativo de mensagens preparou para o lançamento de uma nova ferramenta da empresa: o WhatsApp Comunidades.

Por meio dela, será possível que os usuários criem espaços que reúnam vários grupos. Além disso, há a expectativa de que os administradores dessas comunidades possam enviar mensagens para milhares de pessoas simultaneamente.

A ferramenta de comunidades será testada globalmente, mas só deve chegar ao Brasil depois das eleições de 2022, segundo a companhia.

