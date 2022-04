Sesc e Senac abrem processo seletivo com várias vagas em cidades goianas

O Sesc e o Senac Goiás abriram, nesta segunda-feira (25), processo seletivo com vagas em diversas áreas para quem busca oportunidade para se posicionar no mercado de trabalho em Goiânia, Itumbiara e Caldas Novas.

Os cargos disponíveis são para as áreas de programador sênior, vigia, auxiliar de lavanderia, dentista, professor, assistente cultural, entre outros.

Os salários variam entre R$ 1.399 e R$ 7.081, de acordo com a vaga. As inscrições se iniciam nesta segunda-feira (25) e podem ser realizadas até sexta-feira (29), às 17h, pelo portal online do Sesc e do Senac.

Para Goiânia, os cargos são de programador sênior, dentista, professor e assistente cultural. Em Itumbiara, o posto disponível é para vigia. Em Caldas Novas, os candidatos podem concorrer à função de auxiliar de lavanderia.

Todas as vagas exigem experiência mínima de seis meses, mas há outros pré-requisitos. Os candidatos a programador sênior precisam de formação superior completa na área de Tecnologia da Informação e conhecimento de técnicas avançadas de programação, além de domínio do uso de sistema operacional e sua linguagem de controle, linguagem de programação e inglês técnico.

As funções de vigia e auxiliar de lavanderia são para pessoas de nível médio. No caso do assistente cultura, é possível concorrer com formação técnica de artes cênicas, música, artes visuais ou produção cultural. O candidato deve ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

O cargo de dentista exige formação completa em odontologia, com inscrição no conselho da categoria . De acordo com o edital, será um diferencial ter disponibilidade para viagens e morar no interior de Goiás.

São pré-requisitos para a vaga de professor, ter formação superior em licenciatura em arte.