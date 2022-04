Após passar horas desaparecido, idoso é encontrado morto em área de mata em Anápolis

A noite de segunda-feira (25) foi de desespero e tristeza para uma família de Anápolis, depois que um idoso, de 75 anos, foi localizado sem vida, no meio de um pasto, nas proximidades do Parque Calixtópolis.

O Portal 6 apurou que parentes teriam pedido ajuda para tentar encontrá-lo após ele sair de casa para cuidar de alguns animais e não retornar.

O senhor já tinha o costume de fazer o mesmo caminho todos os dias e, normalmente, voltava para a residência em que vivia cerca de 30 minutos depois.

Desta vez, porém, todos ficaram preocupados porque o idoso havia deixado o imóvel há mais de três horas, sem dar nenhum sinal de que estava tudo bem.

A triste notícia chegou já por volta das 21h30, quando populares teriam acionado o Corpo de Bombeiros para avisar que um homem estaria passando mal em uma área de mata.

A Polícia Militar também foi acionada e, no local, o idoso foi encontrado já sem sinais vitais. Ao lado do corpo estava um cachorrinho, que ficou do lado dele todo o tempo.

Como a vítima não apresentava sinais de ferimentos, que pudessem apontar para alguma ação criminosa, o caso foi registrado como morte natural.