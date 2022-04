Forma como Leandro Ribeiro conduziu problema interno abre nova crise na Camara de Anápolis

A determinação sumária para se fazer um desconto de mais de R$ 4 mil nos salários dos vereadores, neste mês de abril, ainda rende na Câmara Municipal de Anápolis.

Principalmente porque a maioria deles foi pega de surpresa. Tanto é que um parlamentar com vários mandatos seguidos, que sempre foi respeitado pelos comandantes do Legislativo, só ficou sabendo da medida após o Portal 6 repercutir a situação.

Indignado, ele cobrou satisfações do presidente da Casa, Leandro Ribeiro, mesmo com a sessão ordinária em andamento e sendo transmitida pelo YouTube.

Desde esse dia a torta de climão na Casa se tornou ainda mais indigesta.

Nos gabinetes, a leitura predominante sobre a forma como Leandro conduziu o problema passa pela impressão de que ele usou o momento para mostrar que ainda têm algum poder e não vestirá a roupa de rainha da Inglaterra nos meses que restam para entregar a cadeira a Domingos Paula.

Comparação

Outra leitura é que Domingos Paula, por mais defeitos que tenha, jamais agiria como Leandro agiu ou ao menos avisaria os vereadores com boa antecedência e diluiria o desconto dos 1/3 de férias, pagos indevidamente em dezembro, ao longo de 2022.

Essa conclusão levou, inclusive, a ex-apoiadores internos a esboçarem a vontade de ver Leandro fora da Presidência o quanto antes.

Momento certo

No entanto, não esperem alguma retaliação neste momento. Leandro pretende concorrer a deputado federal nas eleições do segundo semestre e parlamentares defendem que a resposta deverá ser política e dada durante a campanha.

Ainda bem

A segunda unidade da C&A em Anápolis, no Centro, não implicará no fechamento da loja no Anashopping.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros de Anápolis pelo empenho em encontrar e resgatar o trabalhador do CEASA abandonado em uma mata pelo patrão.

Nota Zero

Para a Comurg, que não tem cuidado dos parques de Goiânia, um dos poucos cartões postais que a cidade tinha para ser mostrado a turistas.