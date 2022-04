Homem é preso após se aproveitar de ônibus cheio para apalpar adolescente em Anápolis

Uma adolescente, de 17 anos, passou por momentos de terror, na manhã desta terça-feira (26), após ser assediada por um homem, de 30 anos, dentro de um ônibus da linha Nova Vila/Jandaia da Urban, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava dentro do transporte coletivo quando o agressor se sentou ao lado dela, esfregou as pernas nela e tocou os seios da moça, que xingou e cuspiu no homem.

Com medo da reação dele, a adolescente desceu do veículo e acionou a Polícia Militar (PM). Os agentes conseguiram encontrar o rapaz algumas horas depois devido a descrição do uniforme de onde ele trabalhava.

Após ser reconhecido pela vítima, o homem afirmou que havia esbarrado na vítima sem querer e informou ser portador de necessidade especiais, confirmado pela mãe que apresentou o atestado médico.

Apesar de ter déficit de atenção, o agressor foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual e está à disposição da Justiça para serem adotadas as devidas medidas legais.