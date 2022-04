Projeto da Prefeitura de Goiânia quer tornar pontos turísticos mais acessíveis à população

Alguns dos principais pontos turísticos de Goiânia como praças, parques e monumentos podem ganhar uma novidade nos próximos meses. A Administração Municipal pretende investir em tecnologia em alguns locais específicos da capital.

A iniciativa tem como objetivo inserir a cidade no segmento de Destinos Turísticos Inteligentes (DIT) assegurando um espaço inovador e acessível para toda a população.

O plano está em fase de estruturação, mas algumas etapas já começaram a ser implementadas, como foi o caso do Parque Zoológico.

O local oferece, desde dezembro do ano passado, um QR Code para que os visitantes consigam se localizar dentro do lugar, a partir de um mapa intuitivo.

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Júnior, a renovação também ocorrerá nas placas informativas sobre os ambientes dos animais, no formato de link.

“A ideia é que o link, em um futuro próximo, ofereça acessibilidade com áudio descrição, contemplando as pessoas com deficiência física. Isso faz parte da etapa final do projeto, e os servidores do Zoológico vão realizar a implementação gradativamente”, destaca.

Além do Zoológico, o projeto de sinalização visa atender nos próximos meses, os pedestres e ciclistas que passam pelo Caminho dos Bouganvilles.

A proposta conta com a participação da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).