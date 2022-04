Qual seu escritor anapolino favorito?

Quem já leu os poemas de Edna Elói sobre a presença feminina? E os belos textos de Abilio Wolney narrando a França de outros séculos? Natalina Fernandes escreve sobre o amor como ninguém. Einstein Augusto provoca dores e náuseas em linhas que mobilizam.

Iron Junqueira e seus versos líricos, Ana Maria que alinhava palavras feito Adélia Prado. Ah! Os textos de Solemar Oliveira e as narrativas de Simone Athayde. José Fabio chegou produzindo muito, é a nova geração! Juscelino Polonial traz o rigor da pesquisa e o valor da história.

A União Literária Anapolina está completando vinte e dois anos, fundada por ícones de outras eras, segue pulsante e proativa na tarefa de acolher, abrigar e divulgar os escritores anapolinos, centenas deles.

Neste noite solene homenageamos todos os escritores anapolinos reconhecendo seu talento, dedicação e envergadura! A União Literária Anapolina merece todo o nosso reconhecimento!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

