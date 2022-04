Tudo o que os anapolinos precisam saber para curtir a Expoana 2022

A tão aguardada Exposição Agropecuária de Anápolis, a Expoana, finalmente chegou. Apesar dos shows só começarem em maio, dezenas de cursos e palestras temáticas já se iniciam nesta semana.

Para esclarecer algumas dúvidas, o Portal 6 preparou uma lista com as principais informações para que os participantes possam curtir o evento sem surpresas.

Quais são os artistas confirmados?

As principais atrações já confirmadas são: Mato Grosso e Mathias, no dia 04; Guilherme e Benuto, dia 05; Leonardo, dia 06; e Bruno e Marrone, finalizando o evento no dia 07.

Onde comprar as entradas?

Uma das melhores coisas da Expoana, sem dúvidas, é ver os artistas mais queridos por um valor que cabe no bolso. Nos dias 04 e 05, para adquirir o ingresso basta levar 1 kg de alimento não perecível.

No dia 06, o esquema é o mesmo, porém para realizar a troca são necessários 2 kg de alimentos.

O único dia em que será necessário desembolsar um valor será o dia 07, com Bruno e Marrone, onde o ingresso custará R$ 50. Porém, quem levar 1 kg de alimento terá direito a meia entrada.

Onde trocar os ingressos?

Além da entrada do evento, as vendas ocorrem no Cowboy Shop, Visótica, Vegas Restaurant e Club Cat Jundiaí.

Qual o endereço?

A Expoana acontece no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, localizada nas proximidades na BR-153, no sentido Jaraguá.

Quantos dias vai durar?

Oficialmente, o evento já começou, pois no dia 23 foi realizado o Baile do Cowboy e a escolha da Rainha. Após alguns dias de pausa, as atividades voltam a acontecer a partir do dia 29, com feiras, cursos, palestras, seminários e workshops.

No entanto, os shows acontecem entre os dias 04 e 07 de maio, com a presença do Rancho Nobel.