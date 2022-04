Mulher consegue fugir e denuncia homem que a agrediu com tijoladas na cabeça

A Polícia Civil (PC) de Goianésia, cidade no Centro de Goiás, prendeu no final da tarde desta quarta-feira (27), um homem de 32 anos que é suspeito de agredir com tijoladas e ameaçar de morte a companheira dele, de 38.

Na ocasião, o sujeito teria chegado bêbado à casa da vítima e pulado o muro com um tijolo na mão. Ele encurralou a mulher ao sair do banho e começou a golpeá-la com pancadas na cabeça.

Não obstante, o suspeito ainda teria tentado estrangular a companheira, fazendo ameaças de morte e dizendo que caso ela não fosse dele, não seria de mais ninguém.

A vítima conseguiu fugir do suposto agressor e foi para a rua, gritando por socorro. Neste momento, o homem também se evadiu do local.

Logo depois, a mulher procurou os agentes da Delegacia de Polícia de Goianésia, que conseguiram localizar e prender o foragido.

Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça, com incidência da Lei Maria da Penha.