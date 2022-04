Os filmes existem para de alguma forma comover as pessoas. Isso acontece por meio das mensagens que são passadas, seja de amor, política, denúncias, mazelas da sociedade, amizade, tristeza e assim por diante. Essas mensagens de alguma forma marcam as pessoas e foi pensando nisso que hoje selecionamos alguns filmes na Netflix que toda mulher deve assistir antes dos 30 anos, acompanhe!

Vale lembrar que agrupamos os últimos lançamentos da plataforma!

6 filmes na Netflix que toda mulher com menos de 30 anos deveria assistir:

1. Eternamente Demais pra Mim

Se você queria uma comédia romântica, aqui vem ela! Nesse filme italiano oficial da Netflix temos Marta, que após romper com o namorado dos sonhos, se envolve com um artista. O problema é que a jovem tem sua vida revirada de cabeça para baixo, por conta de problemas de saúde e seus amigos.

2. Minha Vida Incomoda Muita Gente

Como sempre deixamos nossas listas completinhas, aqui vai uma comédia, lançada em 2021, que chegou há pouco tempo na plataforma. Aqui temos Leyla, coração partido e desempregada, decidida a se reinventar e buscar a felicidade enquanto sua família tenta lhe arranjar um marido.

3. Ainda Estou Aqui

Baseado no livro de Marc Klein, esse filme de romance teen vai te conquistar! Nesse jogo do amor, vamos embarcar na história de uma forte adolescente que perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que o rapaz está se comunicando com ela do além.

4. As Garotas de Cristal

Agora se você queria alguma coisa com suspense no ar com mulheres protagonistas, temos esse drama. Assim, sentindo a pressão de assumir o papel principal de um grande balé, Irene faz amizade com Aurora, uma colega de companhia. Em meio às adversidades, as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

5. Caranguejo Negro

“Caranguejo Negro” é uma ação lançada neste ano mesmo. Nessa aventura, embarcamos em uma guerra apocalíptica. Em que, uma imbatível militar, para salvar a filha, topa uma missão desesperada: atravessar o mar congelado levando uma carga ultrassecreta.

6. A Princesa da Yakuza

Por último, temos esse filme brasileiro baseado na história em quadrinhos Samurai Shiro de Danilo Beyruth. O que acontece é que ao descobrir que é herdeira de uma família criminosa da Yakuza, uma poderosa jovem de São Paulo conhece um homem que sofre de amnésia e carrega um objeto misterioso.

