Sabe aqueles dias que não vamos bem no trabalho, nem com a família ou amigos? Bom, nesses dias que estamos mais pra baixo e cabisbaixo, buscamos saídas para relaxar e melhorar nosso humor. Foi pensando nisso que selecionamos alguns filmes na Netflix para levantar o seu astral. Inclusive, são os últimos lançamentos do mês de abril.

6 filmes na Netflix para assistir quando quiser dar uma levantada no humor:

1. Eternamente Demais pra Mim

Se você queria uma comédia romântica que acabara de sair do forno, aqui vem ela! Nesse filme italiano oficial da Netflix temos Marta, que após romper com o namorado dos sonhos, se envolve com um artista. O problema é que a jovem tem sua vida revirada de cabeça para baixo, por conta de problemas de saúde e seus amigos.

2. Metal Lords

Partindo para um musical, a plataforma de streaming lançou em abril “Metal Lords”. Aqui temos dois garotos cansados de serem os excluídos que partem para uma mudança radical. E o vem por aí? Bom uma banda de heavy metal.

3. Ainda Estou Aqui

Baseado no livro de Marc Klein, esse filme de romance teen vai te conquistar! Nesse jogo do amor, vamos embarcar na história de uma adolescente que perde o amor da sua vida em um trágico acidente. Arrasada, a jovem começa a achar que o rapaz está se comunicando com ela do além.

4. As Garotas de Cristal

Agora se você queria alguma coisa com suspense no ar, temos esse drama. Assim, sentindo a pressão de assumir o papel principal de um grande balé, Irene faz amizade com Aurora, uma colega de companhia. Em meio às adversidades, as duas criam um mundo só delas, longe da realidade.

5. Escolha ou Morra

Como não pode faltar um terror em nossa lista, temos “Escolha ou Morra”. Nessa misteriosa trama, temos dois amigos que, atrás de um prêmio não resgatado, acabam reiniciando um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal do medo.

6. Capitã Nova

Por último, trouxemos um filme de fantasia com uma boa dose de aventura. Nesse caso, em um futuro sombrio, uma piloto precisa voltar no tempo para impedir um desastre global. Mas a operação dá errado e ela volta a ter 12 anos de idade.

