Abertas as inscrições para concurso da Polícia Militar em Goiás com 1.520 vagas

Foi iniciado, nesta sexta-feira (29), as inscrições para o tão aguardado concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que está ofertando um total de 1.520 vagas.

A inscrição, que tem uma taxa de R$ 110, precisa ser realizada exclusivamente de maneira online, através do site do Instituto AOCP. Os interessados devem preencher o cadastro até o dia 30 de maio.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para serem aplicadas no próximo dia 10 de julho. Além delas, os candidatos também passarão por testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa.

A previsão de publicação do resultado final e nomeação dos selecionados é para março de 2023. Do total de vagas, 1.500 são para soldados combatentes e 20 para músicos. O salário inicial é R$ 6.353,13.

Para nomeação, é preciso apresentar o diploma de curso superior em qualquer área e idade máxima de 30 anos, sendo que a jornada de trabalho é de 40h semanais para soldado combatente e 30h semanais para músicos.

O edital, com todas as informações sobre o certame, também pode ser conferido no site do instituto.

Oficiais

Além do concurso para soldados, no próximo dia 04 de maio, serão abertas as inscrições para o concurso para oficiais da PMGO.

São 100 vagas para cadetes e 50 vagas para 2° tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.