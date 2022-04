Descubra o verdadeiro significado do emoji de biquinho no WhatsApp

No Brasil diariamente usamos aplicativos de troca de mensagens, como o Telegram e o WhatsApp, em especial esse último citado. É através dele que trabalhamos, mantemos contato com a família e amigos. E para além de mensagens de texto, esses aplicativos nos permitem enviar vídeos, emojis e documentos. E quando falamos desses caracteres em formato de rosto, você sabe o significado de todos eles? Hoje vamos falar do emoji de biquinho!

Antes de irmos a esse ponto principal, vale lembrar que o WhatsApp, lançado em 2009, é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.

E ao nos dirigir aos emojis, é importante destacar que é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês: e + moji. Com origem no Japão, os emojis são ideogramas e smileys usados em mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso está se popularizando para além do país.

Afinal, qual o significado do emoji de biquinho?

Visualmente, esse caractere é representado por olhos abertos e lábios mandando beijos. E talvez você não sabia disso, mas ele não relaciona-se com algum sentimento amoroso. Isso quer dizer que ele é comumente enviado para amigos e familiares.

Para entendermos, ele pode substituir ou vir acompanhado de mensagens como “ok”, “oi” ou “obrigado”. Além disso, pode representar a ação de assobiar, que indica que o usuário está relaxado ou esperando por algo ou alguém.

De todos os emojis que mandam beijo, esse é o mais discreto, pode reparar! Ele não possui nenhum adereço, como o coração, nem se quer tem expressão nos olhos. Por isso, pode ser usado como forma de educação, cumprimento ou despedida. É um ar mais formal!

