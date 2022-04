Na Páscoa, empresa de Anápolis presenteia funcionários com carros zero km

Contando com 29 anos de tradição, a Tempo Telecom, na Páscoa desse ano, decidiu fazer uma surpresa para demonstrar o quanto valoriza e deseja sempre cuidar do bem-estar dos próprios funcionários.

É que, para além dos doces, a empresa decidiu presentear todos os três líderes, de diferentes áreas de atuação, para ganharem algo que pudesse transformar a vida deles. E eles receberam, cada um, nada mais nada menos que um carro zero km.

Responsável pelo departamento de Tecnologia de Informação, a coordenação de Viviane Pocivi foi responsável pelo aperfeiçoamento de todo o setor.

Gestora Administrativa, Lucilene Fonseca sempre foi cuidadosa e amorosa com todos e, através dela, a empresa conseguiu alcançar resultados supreendentes.

Já Alysson Brito, que é líder do setor de Operações, se dedica e tem comprometimento com a Tempo há 10 anos e é considerado como aquele que ajudou a “alcançar o inimaginável”.

Tempo Telecom

A Tempo é especializada em telecomunicações e em empresas do terceiro setor, como associações, entidade de classe, sindicatos e cooperativas.

Em constante evolução, está sempre buscando inovações e desenvolve serviços com base em telefonia móvel e tecnologia para empresas de todos os portes.

Focada em valores humanos e no cuidado com as pessoas, já empregou e atuou na qualificação de mais de 1.000 profissionais, além de ter nível de satisfação de 100%, tanto pelos clientes quanto pelos colaboradores.

“Queremos mostrar para Anápolis que é possível fazer carreira aqui. Que é possível que empresas cresçam aqui. Que é possível atender o Brasil e o mundo partindo daqui e, com isso, ajudar nossa cidade através dos nossos impostos a oferecer maior qualidade de vida à população”, afirmou Luis Miguel Mendes, CEO da Tempo.

“Nossas iniciativas internas são pautadas sempre em GenTe, oferecendo o que há de melhor em qualificação e oferecendo o melhor em benefícios. Estamos em busca de nos tornarmos a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Queremos ter sempre os melhores profissionais, para gerar os melhores resultados. Para isso, a empresa precisa oferecer o que há de melhor”, acrescentou.

Atualmente, a Tempo consegue atender mais de 8 mil empesas e tem aplicativos que são verdadeiros cases de sucesso, como o CDL Mais Você, de Anápolis, que tem mais de 20 mil usuários e gera várias promoções e sorteios.

“Nosso sucesso e a excelência alcançada são frutos de nossa GenTe, que é motivada, qualificada e engajada, além do total comprometimento com um resultado de excelência”, disse Luis Miguel.