Umidade do ar já está em patamar preocupante em Goiás

Com o final da estação de chuvas em Goiás é natural que a umidade relativa do ar comece a cair. A prova disso é o que mostra a previsão para este final de semana, com índices que geram preocupação para os moradores do estado.

Conforme o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), entre este sábado (30) e domingo (1º), os números devem ficar em 25%, abaixo do mínimo ideal para a saúde, que é de 30%.

Essa sequidão deve ser percebida entre os moradores das regiões Oeste (onde ficam Caiapônia, Iporá), Central (Jaraguá, Goianésia), Sudoeste (Jataí, Quirinópolis) e Sul (Caldas Novas, Itumbiara).

Além do tempo seco, os cronômetros devem registrar temperaturas mais altas, o que piora a situação de quem já tem problemas respiratórios.

O Oeste Goiano também deve ser a região com os maiores índices de calor, com marcações de até 36ºC. Por outro lado, a mínima deve ser registrada no Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Formosa), com 14ºC.

Em Goiânia, as temperaturas devem variar entre os 17ºC e 32ºC durante o final de semana. Assim como todo o estado, a capital deve encarar um clima ensolarado e seco durante o sábado (30) e domingo (1º).

Anápolis, por sua vez, deve apresentar números um pouco mais amenos, com a umidade relativa do ar na casa dos 32% e termômetros marcando entre 17ºC e 29ºC de temperatura.