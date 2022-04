No último mês, a Caixa Econômica Federal liberou uma nova linha de empréstimos que podem chegar a até R$ 3 mil, através do programa Simplificado do Microcrédito (SIM Digital).

Segundo a instituição, os microcréditos do SIM Digital podem ser contratados por pessoas físicas e microempreendedores cujo rendimento anual chega no máximo a R$ 81 mil.

Além disso, também é possível solicitar os empréstimos mesmo que o nome esteja negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc.)

Sendo assim, confira a seguir como fazer a solicitação da linha de crédito.

Você pode ter direito a até R$ 3 mil da Caixa; veja como solicitar o benefício

Primeiramente, vale destacar que a Caixa oferece condições distintas para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEI), desde a contratação até á liberação dos valores.

Para pessoas físicas, é possível solicitar créditos que vão de R$ 300 a R$ 1.000. Eles podem ser divididos em até 24 parcelas mensais, com taxas de juros a partir de 1,95%, ao mês.

A contratação pode ser feita de forma totalmente digital através do aplicativo Caixa Tem, disponível para aparelhos Android e iOS.

Já para MEIs, os valores ofertados são mais altos, visto que a ideia é auxiliar na evolução do empreendimento. Dessa forma, os empréstimos variam entre R$ 1.500 e R$ 3.000, com uma taxa de juros a partir de 1,99%.

Em relação ao parcelamento, este é o único ponto em que há semelhanças entre os processos dos MEI’s e pessoas físicos, visto que ele também pode ser feito em até 24 vezes.

Contudo, ao se tratar da contratação, este grupo deverá fazer a solicitação diretamente em uma agência física da Caixa Econômica Federal.

Vale destacar também que é necessário possuir uma conta junto ao banco para poder fazer a solicitação de contratação da linha de crédito.

