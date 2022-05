De acordo com pesquisas divulgadas em 2021, o Brasil é o 10º país que mais consome bebidas alcoólicas no mundo. Seja para celebrar ou afogar as mágoas, boa parte dos brasileiros faz uso da substância. Entretanto, existem indícios que apontam que você está exagerando no álcool.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns sinais que podem indicar o exagero. É recomendável procurar um especialista caso você apresente um conjunto destes indicativos.

6 sinais que indicam que você está exagerando no álcool e precisa dar uma maneirada

1. Consumir álcool durante tarefas diárias

Você é daqueles que abre uma cerveja ou toma uma taça de vinho enquanto realiza alguma tarefa do cotidiano? Cuidado, este é um sinal de que algo não vai bem na sua relação com o álcool.

2. Organizar eventos em torno da bebida

É sempre bom reunir os amigos para conversar e passar o tempo, entretanto caso você esteja planejando estas reuniões e dando prioridade ao álcool, tenha prudência.

3. Comprometer relações com amigos e familiares

O aumento do consumo foi percebido por amigos e familiares que tentaram alertar, mas ao invés de repensar o hábito você discutiu com eles? O comprometimento das relações é um sinal de abuso.

4. Negação

Este item é um complemento do número 03. Logo após ser confrontado você nega o aumento no consumo? Este é um péssimo indício.

5. Beber para lidar com sentimentos

Após se frustrar você procura uma garrafa de bebida com a finalidade de afogar as mágoas? Este também pode ser um indicativo que você está a um passo do alcoolismo.

6. Realizar compras após beber

Logo após consumir bebida alcoólica você se acha o vencedor da Mega da Virada e compra itens por impulso? Assim sendo, tenho uma péssima notícia pra você.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

