Ruan Monyel - 10 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cultivo em Família)

Descobrir formigueiros no quintal de casa pode ser revoltante, pois, além de estragar plantas, invadir despensas e transmitir doenças, as formigas se multiplicam rapidamente, tornando difícil o controle.

Felizmente, existe uma técnica natural, fácil de aplicar e segura, capaz de eliminar essas colônias sem agredir o meio ambiente.

E o melhor: utilizando produtos que você provavelmente já tem em casa! Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Técnicas simples e eficaz para acabar com formigueiros em casa

Comece localizando os ninhos ou trilhas, geralmente são áreas úmidas ou próximas a restos de comida, e prepare soluções que interferem na comunicação química das formigas.

Uma das mais eficazes é a mistura de vinagre branco com água, em partes iguais, aplicada diretamente sobre o formigueiro.

Essa substância desorienta as formigas, dificultando seu retorno e desestruturando a colônia.

Outra receita poderosa utiliza a clássica combinação de bicarbonato de sódio e açúcar. O açúcar atrai as formigas, enquanto o bicarbonato desestabiliza seu sistema digestivo.

Basta espalhar essa mistura nos caminhos que as formigas usam com frequência.

Para uma abordagem mais imediata, você pode aplicar água fervente diretamente na entrada do formigueiro.

Embora esse método não elimine todas as formigas adultas, reduz significativamente a população inicial e enfraquece a colônia.

Outra estratégia eficaz envolve o uso de casca de cítricos. Triture cascas de laranja ou limão, faça uma infusão com água quente e despeje no local onde as formigas circulam.

O cheiro forte age como repelente natural e ajuda a destruir ou afastar a colônia.

Para potencializar os resultados, utilize óleos essenciais, como o de hortelã-pimenta, diluindo em água e borrifando nas áreas afetadas.

O aroma intenso afasta as formigas e interfere em sua capacidade de navegação.

Adotar essas práticas protege o ambiente e preserva plantas alimentícias, sem eliminar completamente as formigas, mas sim, a colônia de propagação.

