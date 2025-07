Principais erros cometidos na hora de decorar uma cozinha e como evitar

Escolhas erradas podem comprometer a usabilidade da cozinha, mesmo que o visual fique agradável

Ruan Monyel - 06 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fiama Pereira)

Decorar uma cozinha é bem mais do que escolher um estilo bonito ou seguir tendências, sendo uma forma de torná-la mais funcional.

O verdadeiro desafio é unir estética e funcionalidade, garantindo que o espaço seja prático para o dia a dia, eficiente e confortável para toda a família.

E esse equilíbrio começa já nas primeiras decisões de projeto, e escolhas erradas podem comprometer a usabilidade da cozinha, mesmo que o visual fique agradável.

Arquitetos e designers alertam que inúmeros deslizes na decoração da cozinha começam no planejamento inicial e só se revelam com o uso rotineiro do ambiente.

Um dos grandes vilões é ignorar o chamado triângulo funcional, composto por pia, fogão e geladeira.

Quando esses elementos estão mal posicionados, com trajetos longos demais entre eles, a rotina na cozinha se torna cansativa e os fluxos de preparo ficam prejudicados.

O ideal é que esses três pontos formem um triângulo com lados de no máximo dois metros cada, garantindo fluidez e economia de movimentos.

Outro erro comum ao decorar é exagerar na quantidade de armários e prateleiras, especialmente em cozinhas menores, como em apartamentos.

A marcenaria excessiva não só carrega visualmente o ambiente, como pode bloquear a entrada de luz natural e obstruir a circulação.

Para evitar isso, planeje o mobiliário conforme o perfil da família, priorizando leveza visual e facilidade de manuseio, sem exageros.

A iluminação inadequada também fragiliza tanto a estética quanto a funcionalidade do ambiente.

Muitas cozinhas contam apenas com luz geral no teto, sem oferecer iluminação pontual sobre áreas de trabalho como pia e bancada.

A solução é investir em luminárias direcionadas, luz branca neutra é ideal, pois proporciona clareza e conforto visual.

Além disso, escolher materiais apenas pela aparência pode comprometer a durabilidade da cozinha. Prefira superfícies laváveis, resistentes ao calor e à umidade, e pisos antiderrapantes.

Por fim, vale lembrar: uma cozinha bem projetada e decorada não apenas encanta pelo visual, mas torna cada momento ali mais prático e agradável. Assim, priorize sempre a funcionalidade do ambiente.

