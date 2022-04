Funcionário estava pronto para fugir de Anápolis após crime dentro de supermercado

Uma ação rápida da Polícia Militar (PM) de Anápolis conseguiu evitar que o funcionário de um supermercado fugisse da cidade após um crime dentro do local de trabalho, na região Central da cidade.

O fato ocorreu nesta sexta-feira (29), quando o jovem, de 18 anos, teria se dirigido a um compartimento do caixa e tirado uma alta quantia em dinheiro.

Na sequência, o rapaz saiu para almoçar, mas não retornou ao estabelecimento. Foi uma funcionária, responsável pelos registros, que percebeu a falta do dinheiro.

Ela informou o caso ao dono do supermercado e os dois foram olhar as câmeras de segurança do local. Assim, viram a atitude suspeita do jovem.

Após não conseguir entrar em contato com o funcionário por telefone, o patrão foi até a casa do rapaz, para investigar o que teria acontecido.

Chegando lá, ele teria encontrado o portão da residência aberta e adentrou o local. Lá, ele não localizou o jovem, mas acionou uma viatura.

No local, foram encontrados cerca de R$ 4 mil, escondidos em diferentes móveis, e o patrão informou aos militares que o rapaz poderia estar tentando fugir, já que tinha familiares em outro estado.

Dessa forma, a corporação começou um trabalho de patrulhamento pelo Terminal Rodoviário de Anápolis e, pouco tempo depois, uma denúncia anônima apontou que haveria um indivíduo semelhante ao suspeito.

As equipes da PM alcançaram o funcionário, que confessou ter furtado a quantia em dinheiro. Além disso, ele também revelou que planejava pegar um táxi até Goiânia, para ficar na casa de alguns parentes, antes de viajar para Tocantins.

Foi encontrado mais cerca de R$ 1.400 com ele, que foi encaminhado à Central de Flagrantes e colocado à disposição do Poder Judiciário.