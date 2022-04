Mega festa terminou com tiroteio, tumulto e jovem gravemente ferido

Uma mega festa, registrada na madrugada deste sábado (30), em Rio Verde, cidade no Sudoeste de Goiás, acabou em confusão após um tiroteio que resultou em um jovem gravemente ferido.

O evento, realizado em um famoso espaço da zona rural do município, teria começado por volta das 16h do dia anterior, aglomerando várias pessoas.

Tudo aparentava correr bem, até que, por volta das 4h, cerca de cinco disparos de arma de fogo foram ouvidos. Com isso, deu-se início a um tumulto, com o público tentando fugir do local do incidente.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou, encontrou um rapaz de 21 anos gravemente ferido, com perfurações de bala na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros foi até o local prestar os primeiros socorros e encaminhou o jovem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em situação delicada.

Uma testemunha afirmou aos militares ter visto um homem suspeito, vestido com roupas pretas, correndo em direção à saída do espaço logo depois dos disparos.

No entanto, ela não foi capaz de identificar quem seria o possível autor da tentativa de homicídio.

Agora, o trabalho de investigação da Polícia Civil (PC) não deverá ser fácil, visto que os tiros teriam ocorrido em um gramado aberto, sem câmeras de segurança para filmar o ocorrido.