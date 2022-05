Bispo Dom João Wilk recebe alta hospitalar após dez dias internado no Ânima

Há dez dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Ânima Centro Hospitalar, o Bispo Dom João Wilk recebeu alta no sábado (30) após realizar duas cirurgias para retirada de um tumor na bexiga.

A informação foi divulgada pela própria Diocese de Anápolis através das redes sociais, que também explicou que o religioso ainda tem algumas restrições e ficará de repouso por cerca de 30 dias para recuperação.

No dia 18 de abril, Dom João passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na bexiga e devido a complicações teve que realizar outro procedimento cirúrgico para a colocação de um dreno perivesical.

Por fim, a Diocese agradeceu as orações dos fies pela recuperação do bispo diocesano e alertou que mais informações e atualização sobre o estado de saúde do religioso serão divulgados em breve pela instituição.