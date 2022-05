Fábio Porchat tem show de stand up confirmado em Anápolis e Goiânia

O humorista Fábio Porchat desembarcará em Goias no próximo mês para o espetáculo “Histórias do Porchat”. Em Anápolis, o show ocorre no dia 13 de maio. Já em Goiânia, a apresentação será no dia seguinte.

O comediante é nacionalmente reconhecido pelos vídeos do canal do YouTube Porta dos Fundos, além da participação em filmes e programas da GNT.

No stand up, o humorista conta momentos hilários e situações inusitadas que já viveu nas mais diversas viagens que realizou.

Em Anápolis, o espetáculo está marcado para acontecer às 20h30, no Teatro São Francisco. Os ingressos podem ser comprados de forma física na Loja Hunts e Dk Store, ou online no site Ingresso Digital.

Já em Goiânia, o show está marcado para às 19h, no Teatro FacUnicamps. As entradas podem ser adquiridas no Leitura Goiânia Shopping ou também pela plataforma Ingresso Digital.

Para ambas as cidades, o valor dos ingressos custa a partir de R$ 35. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos.