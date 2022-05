Durante a madrugada deste domingo (1º), um homem foi morto a tijoladas no Residencial Ana Brandão, em Inhumas, na região Central do estado.

Segundo testemunhas, três indivíduos atacaram a vítima que ainda não foi identificada, pois não portava os documentos.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militares (CBM) foram solicitados para se deslocarem até a Avenida Bernardo Sayão, próximo ao Bar do Tatume. Ao chegarem no local, se depararam com o homem já desacordado e gravemente ferido.

Os bombeiros verificaram os sinais vitais e rapidamente o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas. Apesar de ser encaminhado com vida, a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com os policiais, pessoas que estavam na cena do crime, afirmaram ter visto o ataque dos três homens. Os suspeitos utilizaram um tijolo e armas brancas para desferir os golpes.

As testemunhas ainda confirmaram à polícia, que os indivíduos moravam no Setor Pedrinhas e seriam integrantes da família Capilobos.

A Polícia Civil (PC) realizou perícia no local do crime para coletar provas e concluir as investigações.