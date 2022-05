Jovem é preso na rodoviária de Anápolis após furtar alta quantia em loja do patrão

Está circulando nas redes sociais o vídeo de um jovem, de 18 anos, flagrado pelas câmeras de segurança furtando o estabelecimento onde trabalhava, no Centro de Anápolis.

Ele foi preso na sexta-feira (29) no Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, quando tentava fugir para Goiânia.

Quem notou o sumiço do dinheiro foi a funcionária responsável pelo caixa, que teria saído do posto por um instante e ao retornar percebeu que R$ 8 mil teriam sumido.

Imediatamente a mulher chamou o patrão e em seguida eles foram conferir no circuito interno de segurança quem teria cometido o crime.

Após identificar o suposto autor e tentar contato por ligação, o empresário se dirigiu até a residência do jovem, mas não o encontrou.

De acordo com apuração feita pelo Portal 6, o homem entrou na residência do suspeito, que se encontrava aberta, e vasculhou até encontrar R$ 1.900.

Em seguida, já com a Polícia Militar (PM) no local, ele encontrou mais R$ 2 mil e a carteira de identidade do funcionário.

Por ser natural do estado do Tocantins, os militares planejaram uma ação na rodoviária de Anápolis, enviando a foto do suspeito para comerciantes e taxistas, afim de identificá-lo, caso tentasse fuga.

Em poucas horas, a equipe foi acionada com a informação de que um homem com as mesmas características estava no piso superior, próximo aos táxis.

A suspeita se confirmou e o jovem foi preso e levado para a Central de Flagrantes, onde confessou ter cometido o crime.

Junto a ele haviam mais R$ 1.468, que seriam usados para se deslocar até Goiânia e em seguida para Tocantins.

Veja o vídeo: