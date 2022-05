É natural os casais buscarem saídas para dar um up no relacionamento, na hora do amor. Isso inclui realizar algumas fantasias, tomar um bom drink e mandar aquela mensagem quente durante o dia. Dentre essas formas de sair da rotina, tem algumas frutas afrodisíacas que podem ajudar também!

Antes de citar algumas delas, saiba que denomina-se afrodisíaco a qualquer substância no qual se atribuem propriedades estimulantes sexuais. Inclusive, o nome deriva da deusa grega Afrodite, divindade relacionada ao amor em seus diversos aspectos.

6 frutas afrodisíacas que você não sabia que poderia apimentar o seu relacionamento:

1. Morango

Rico em vitamina C e potássio, o morango também é um excelente estimulante sexual. Isso porque, a fruta melhora a circulação porque contém metilxantinas, que são pseudoalcalóides com alto poder estimulador do sistema nervoso central, que podem ativar a líbido.

2. Abacate

Muito mais que fazer uma guacamole, essa fruta pode te ajudar muito na hora do amor. O abacate naturalmente é rico em gordura insaturada e pobre em gordura saturada, tornando-o bom para o coração e as artérias. Isso, consequentemente, mantém o coração batendo forte e ajuda a manter o sangue fluindo para todos os lugares, o que é ótimo para a vida sexual.

3. Romã

Segundo a biologia, essa aqui é a fruta do amor. Mas por que? A romã, nada mais nada menos, consegue elevar os níveis de testosterona entre 16% a 30%. Isso significa que essas poderosas sementinhas elevam o desejo sexual dos homens e das mulheres.

4. Abacaxi

Cientificamente, o abacaxi não é uma fruta propriamente afrodisíaca, mas ele auxilia muito na saúde íntima. Basicamente, ele é capaz de deixar as secreções mais açucaradas, que podem dar um up na hora do prazer.

5. Cacau

Veja bem, a feniletilamina presente no cacau e no chocolate estimula a hipotálamo. Ok, mas o que isso tem a ver? É nessa parte do cérebro que é induzido as sensações de prazer, aumentando, assim, a elevação do humor e o impulso sexual.

6. Banana

Por último, temos essa popular fruta aqui no Brasil que é rica em potássio, vitaminas do complexo B, magnésio e bromeliade. Em especial o último citado, ele pode ajudar a aumentar a libido masculina.

