Fenômeno natural poderá ser visto em Goiás nos próximos dias

Primeiro eclipse lunar do ano, a chamada Lua de Sangue, acontecerá no dia 15 deste mês e poderá ser visto com clareza pelos goianos.

O fenômeno ocorre a partir das 22h32, em Goiânia, e alcançará o ápice às 01h11 da madrugada. O fim do acontecimento está previsto para às 03h51 do dia 16.

Geralmente, a Lua de Sangue pode ser vista cerca de duas vezes por ano quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, projetando assim a sombra parcial ou total.

Será possível visualizar o momento em toda a América do Norte e do Sul, partes da Europa e da África e o tempo de duração pode variar de 2 minutos até 04 horas.

O último eclipse lunar total ocorreu em 2019, no dia 21 de janeiro.