Homem que pedia esmolas na rua causa revolta ao sair correndo com muletas durante briga; veja vídeo

Está causando revolta nas redes sociais o caso de um homem que afirmava ser deficiente físico para pedir esmolas nas ruas da Argentina, mas acabou revelando o disfarce após ser confrontado por outro senhor.

O vídeo foi gravado por uma terceira pessoa e, nas cenas, é possível ver o pedinte com as duas muletas discutindo com um homem que o questionou sobre a deficiência.

Uma luta corporal se inicia e o ‘deficiente’ recebe um ‘milagre’, após começar a andar perfeitamente sem o auxílio das muletas. Ele ainda usa os apoios para atacar o outro.

O questionador acaba ficando furioso com a farsa do pedinte, toma os amparos dele, e devolve as agressões. Com medo, o ‘mentiroso’ precisou correr rápido para se esquivar da violência.

Na internet, diversos internautas ficaram bravos com as mentiras do argentino e afirmaram até ser justa a indignação do outro homem.

Outros brincaram: “encontraram a cura para voltar a andar e, mais ainda, para correr”, disse um usuário.

Veja o vídeo