Prefeitura quer fechar parceria com a Codego para implementar melhorias no DAIA

Roberto Naves (PP) participou, na manhã desta segunda-feira (02), de uma reunião com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), responsável pelo Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), para negociar uma parceria.

O objetivo é que, caso um acordo seja fechado, o município passe a assumir alguns serviços básicos da região, como tapa buracos, iluminação, roçagem, além da reativação dos postos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, através do uso de banco de horas.

Além do presidente da Codego, Manoel Castro de Arantes, também estiveram presentes empresários, que concordaram que a proposta deve trazer melhorias tanto para as indústrias quanto para os trabalhadores.

O Portal 6 esteve na Prefeitura para acompanhar a conversa. À reportagem, Roberto afirmou que as mudanças devem ser imediatas.

“A Codego dando o aval, nós já temos lâmpadas de LED no estoque, temos um contrato novo de tapa buracos. A ideia é a gente já começar de imediato e já deixar ali, no mínimo, uma ou duas equipes de tapa buraco para poder fazer aquele serviço”, afirmou.

Manoel Castro garantiu que pretende aceitar a parceria, mas que toda a proposta vai passar primeiro por uma equipe jurídica.

A expectativa é que a união possa ser oficializada até o final da semana.

Centro de Convenções

Uma outra pauta discutida pelo prefeito com os empresários foi de uma aliança para gestão do Centro de Convenções.

Um comitê, segundo o chefe do Executivo Municipal, foi aberto para discussão do projeto e viabilização do funcionamento do local.

A intenção seria de “dar vida”ao Centro, de forma que empresas possam ofertar serviços e sejam implantados ainda, até junho, um banco, uma unidade do Rápido e um Vapt-Vupt.