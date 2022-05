Show gratuito do cantor Gusttavo Lima já tem data para acontecer

Comemorando 100 anos em 2022, Aparecida de Goiânia terá uma programação especial para celebrar a marca centenária.

Após dois anos suspenso em decorrência da Covid-19, o “Aparecida é Show” será retomado com exibições de diversos artistas de sucesso na música brasileira.

Dentre as atrações confirmadas está Gusttavo Lima, que vai embalar o público com vasto repertório. A apresentação do Embaixador está marcada para o dia 10 de maio e será gratuita ao público.

Entretanto, os shows começam nesta quarta-feira (04), com a cantora gospel Isadora Pompeo. Na quinta-feira (05), Xand Avião sobe no palco. Além da atração musical, o rodeio terá início neste dia.

Na sexta-feira (06), o show fica por conta de Raí Saia Rodada. Já no sábado (07), os sertanejos César Menotti e Fabiano e Léo Magalhães, agitam o público.

No domingo (08), as atrações são o cantor Leonardo, a dupla Zé Ricardo e Thiago, além da banda gospel Rosa de Saron.

O cantor Zé Vaqueiro é a atração do dia 09 de maio. Por fim, a apresentação do Embaixador fecha o evento no dia 10.