Jorge Aragão marca nova data para show em Goiânia; saiba quando

Apresentação acontece no Centro de Convenções da PUC GO e ingressos podem reembolsados

Gabriella Pinheiro - 14 de julho de 2025

Cantor Jorge Aragão durante uma apresentação. (Foto: Léo Queiroz / Divulgação)

Considerado um ícone do samba, o cantor Jorge Aragão realizará um show em Goiânia. A vinda do artista – que estava prevista para o dia 14 de junho – foi remarcada para 13 de setembro.

A apresentação acontecerá no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás que fica na Avenida Engler, 507, no Jardim Mariliza, às 21h.

Em nota, a assessoria do cantor afirmou que a mudança é decorrente de uma cirurgia que o artista foi submetido no mês de maio e precisará se recuperar.

Todos os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data. No entanto, aqueles que optarem por não comparecer ao evento podem solicitar o reembolso por meio do site Baladapp.

Leia a nota completa:

Informamos, com respeito e admiração ao nosso público, que o show do mestre Jorge Aragão, inicialmente marcado para o dia 14 de junho, foi remarcado para o dia 13 de setembro, no Centro de Convenções da PUC (CCPUC).

A mudança se deve a uma intervenção cirúrgica à qual o artista precisará se submeter neste mês de maio — um cuidado essencial para sua plena recuperação, permitindo que ele continue encantando o Brasil com sua voz e sua poesia. É necessário um tempo adequado para esse processo de recuperação.

Reforçamos que todos os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data e que a noite de 13 de setembro será ainda mais especial — com emoção redobrada, samba no coração e a celebração da vida e da saúde do nosso querido sambista. Para aqueles que optarem por não comparecer ao evento, será realizado o reembolso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!