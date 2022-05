Existem certos tipos de homens que não acrescentam em nada dentro de um relacionamento. Aliás, eles chegam até acabar com a paz das companheiras. Hoje iremos te apresentar alguns tipos de homens que nenhuma mulher deveria confiar para você ficar de olho antes de mergulhar em uma loucura por amor!

6 tipos de homens que nenhuma mulher deveria confiar e se apaixonar:

1. Mentiroso

Se você está com alguém perfeito, super educado e que te trata com muito carinho, desconfie. Normalmente, esse tipo de homem te conquista de mansinho para quando você tiver nas mãos dele, começar a aprontar, deixando as máscaras caírem.

2. Carente

Aqui temos o homem carente ou capacho. Esse tipo aqui é dependente de você em todas as circunstâncias. Para se envolver com ele é necessário estar disposta a aguentar ele grudado em seu pé.

3. Competitivo

Esse aqui é aquele homem que está sempre competindo com você e faz de tudo para se sobressair. E calma que não paramos por aí! Nesse combo vem também um manipulador, especialista em virar o jogo a seu favor.

4. Desconfiado

O desconfiado é um homem que possui uma pesada bagagem de traumas com outras mulheres. O problema de se envolver com ele é que esses traumas costumam falar mais alto na hora de tomar as decisões dentro do relacionamento. Acredite, esse é fácil de identificar!

5. Mulherengo

Mulherengo ou galinha, chame como quiser, é um dos clássicos tipos de homens que se deve evitar. Esse cara aqui, normalmente, vai jogar charme para todas as mulheres e se brincar nem sua melhor amiga escapa. Se você não curte relacionamento aberto, caia fora!

6. Homer Simpson

Por último, temos o Homer Simpson, um misto de folgado com dependente. Esse homem aqui é aquele que fica horas na frente da TV com uma cerveja na mão, sem dar a mínima para você. Mas, na hora que precisa de uma empregada, é a você que ele recorre.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!