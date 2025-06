6 cachorros mais feios do mundo (o último é o mais engraçado)

Com uma aparência bastante chamativa, algumas dessas raças até ganharam prêmio internacional pela ausência de beleza

Magno Oliver - 19 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Band Entretê)

Existem cachorros espalhados mundo à fora que são donos de uma beleza ímpar, enquanto que outros foram considerados os mais feios do mundo.

Concursos, votações populares, opinião de dono, confira alguns cachorros que receberam essa “premiação” por conta de suas características físicas.

1. Princesa Abby

Essa cadelinha da raça Chihuahua é a Princesa Abby, eleita a cadelinha mais feia do mundo em 2010. Ela não tem essa aparência naturalmente, a cadelinha nasceu com problemas no sistema ósseo e muscular das patas e da coluna.

2. Vira-lata Gus

A aparência triste e sofrida desse cãozinho deu a ele o prêmio de cachorro mais feio do mundo em 2008. Assim, por trás do rosto abatido, existe uma vira-lata que perdeu as patas traseiras por conta de uma doença.

Ela também perdeu um dos olhos depois de uma briga com gatos de rua. Poucos meses depois de receber a premiação, o cão veio a óbito.

3. Pequinês Linguarudo

Esse é o Wild Thang, um cachorrinho pequinês de 8 anos que foi coroado vencedor do concurso de Cão Mais Feio do Mundo e ganhou o prêmio de US$ 5.000 (cerca de R$ 27.000), após cinco tentativas anteriores. O concurso aconteceu no ano passado.

4. Pelado-mexicano ou Xoloitzcuintle

Esse cão tem origem no México e é considerado uma das raças mais antigas do mundo. É o Xoloitzcuintle ou simplesmente Pelado-Mexicano, um cachorro com uma característica física típica para o ambiente em que vive.

Ele tem uma pelagem mais lisa e quente. É uma raça dócil, tranquila e que adora brincar com seus donos.

5. Bedlington Terrier

Olhando para ele, aparenta bem a fisionomia de um pequeno cordeiro, mas o Bedlington Terrier é uma raça diferente, toda encaracolada e com perfil único.

O cão é de uma linha de caça ágil e inteligente, originário do Reino Unido. Por fim, mesmo com a aparência peculiar, é uma raça tranquila, muito ativa e que adora brincar com seus donos.

6. Cão de Crista Chinês

O Cão de Crista Chinês é destaque no mundo por sua beleza e silhueta que chamam a atenção das pessoas.

Assim, é um cãozinho que divide opiniões, pois algumas pessoas acham ele feio, outras já dizem que ele é um dos mais charmosos do país. Por fim, ele é originário da China e de porte bem pequeno, tem uma aparência exótica, pois seus pelos são volumosos na parte da cabeça.

