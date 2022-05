Na contramão do Brasil, Anápolis consegue zerar índice de evasão escolar em 2022

Nos últimos anos, por conta da pandemia de Covid-19, foi registrado um aumento significativo do número de alunos que deixaram de frequentar as aulas por diversos motivos.

Dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), comparado ao ano de 2019, mostram que a evasão escolar em 2021 teve um aumento de 171% no Brasil.

Ou seja, apenas no último ano, 244 mil crianças, com idades entre 06 e 14 anos, deixaram de estudar em todo o país.

Em Anápolis, porém, os números são bem diferentes e apontam que o município foi na contramão dos índices brasileiros.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a cidade tem um total de 26.227 estudantes matriculados na rede.

Deste número, 150 abandonaram o ano letivo em 2021. Este número representa 0.6% do número total de alunos.

Com isso, Anápolis acaba ficando bem abaixo do percentual nacional que, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), gira em torno de 4,25%.

Por causa do retorno das aulas presenciais, a situação do município ainda teria ficado mais positiva, uma vez que, de acordo com a Semed, não há registros de evasão escolar em 2022.