Reação de jovem ‘barraqueira’ viraliza na internet após ela flagrar pai saindo do motel com a tia

Um caso complicado, que mostra uma grande discussão familiar, está viralizando nas redes sociais depois que uma moça, andando na rua, flagrou o pai saindo de dentro de um motel.

O que mais chamou atenção no caso, registrado no México, não foi apenas o fato de que o homem estava no local com uma amante, mas que a outra era a própria cunhada.

“Esta é a Mireya, irmã da minha mãe, que dormiu com meu pai. Nós a tiramos do motel. Ela é irmã da minha mãe, é nojenta”, afirma a garota que flagrou o casal.

A cena foi toda registrada pela câmera de um celular e mostra quando a amante começa a correr para tentar fugir. A sobrinha dela ainda tenta correr atrás, enquanto fala várias palavras de baixo calão, mas logo desiste.

“Corra Mireya, como a rata que você é. Velha imunda. Como você se atreve? Deixe suas filhas verem que [xingamento] você é. Ao final, todos te viram, Mireyita”, completou.

O pai da jovem também tentou deixar o estabelecimento sem receber o discurso furioso da filha, mas assim que ela o viu entrando no carro, afirmou que ele não poderia sequer voltar para casa.

“É melhor você ir já. Nem pense em ir para casa porque você não tem um lugar lá, seu cachorro nojento do [xingamento]”, gritou.

Apenas no Twitter, a cena já foi vista mais de 176 mil vezes.