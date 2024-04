6 carnes boas para assar e que não custam os olhos da cara

Há alternativas suculentas, deliciosas e muito econômicas que são perfeitas para serem assadas

Ruan Monyel - 12 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Claudia Oliveira Receitas)

No churrasco com os amigos, a escolha de carnes boas é essencial para comer bem, porém, os cortes mais populares podem pesar no bolso, tornando-se uma opção menos acessível.

Felizmente, existem alternativas deliciosas, suculentas e econômicas que são perfeitas para serem assadas, que além de saborosas, não comprometem o orçamento.

Esses cortes, mesmo sendo acessíveis, não comprometem a qualidade de um churrasco digno de chef. Leia até o fim e descubra o preço médio dessas proteínas.

6 carnes boas para assar e que não custam os olhos da cara

1. Coxão duro

O coxão duro é um corte bovino muito versátil e acessível, que apesar de ser menos macio que outros, como o filé mignon, possui uma carne suculenta e saborosa, ideal para assar lentamente.

A textura mais firme faz com que o coxão duro seja perfeito para marinadas, absorvendo os sabores intensamente. O quilo custa cerca de R$35,00.

2. Pernil suíno

Fugindo do óbvio, o pernil suíno é uma excelente escolha para quem procura uma carne suculenta e econômica para assar.

O corte fica incrivelmente macio e saboroso quando assado lentamente no forno, mas também é excelente quando feito na brasa, e o melhor, o preço médio do quilo é de apenas R$28,00.

3. Asa de frango

Repletas de sabor e crocância, as asas de frango são ideais para grelhar na churrasqueira, e você apenas R$18,00/kg.

As asinhas, popularmente conhecidas como “tulipas de frango”, ficam douradas e crocantes por fora, e macias e suculentas por dentro.

4. Coxa de frango

Ainda nas opções de carne branca, outro corte acessível e delicioso são as coxas de frango, que diferente das asas, tem um pouco mais de suculência.

Com uma mistura equilibrada de carne e gordura, as coxas de frango grelhadas na churrasqueira ficam incrivelmente saborosas, e o preço médio é de R$14,00/kg.

5. Acém

Embora seja mais conhecido por ser utilizado em preparações cozidas, o acém é uma das carnes boas para grelhar mais acessíveis dentre as opções bovinas.

Com sua carne fibrosa e cheia de sabor, o acém feito na churrasqueira fica incrivelmente suculento e delicioso, e sem pesar no bolso, já que o quilo custa cerca de R$27,00.

6. Alcatra

Por fim, a alcatra bovina é outra opção acessível, custando em média R$38,00/kg, para quem não abre mão da qualidade.

Uma carne macia e suculenta, que fica ainda mais saborosa quando marinada em uma mistura de temperos antes de grelhar, vale a pena experimentar.

