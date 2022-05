Avô e netinho morrem em grave acidente com caminhão na BR-153

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um idoso, de 74 anos, e de uma criança, de apenas 05 anos, na noite desta terça-feira (03), na BR-153, em Jaraguá, município localizado na região Central de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio seguia no sentido Rialma/Anápolis, quando, ao tentar realizar uma ultrapassagem, acabou colidindo com um caminhão que estava seguindo no sentido oposto.

Com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista e foram arremessados para uma faixa de domínio.

No momento do acidente estavam no carro o idoso, que era o condutor, a esposa, de 60 anos, e o netinho do casal. O automóvel ficou completamente destruído.

A avó ficou gravemente ferida e foi socorrida e encaminhada até uma unidade de saúde da região. O avô e o neto acabaram não resistindo aos ferimentos.

O condutor do veículo de grande porte teve diversas escoriações pelo corpo e foi submetido a um teste de bafômetro, mas o mesmo constatou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas.

As causas do acidente serão agora investigadas pela Polícia Civil.