Carro de motorista de app é recuperado em Anápolis após roubo em Goiânia; um dos suspeitos morreu em confronto

Volkswagen Virtus foi roubado na região do Shopping Flamboyant e os criminosos ainda levaram a vítima consigo até o abandonarem

Paulo Roberto Belém - 29 de junho de 2025

Suspeitos perderam o controle do veículo roubado no trevo do Recanto do sol (Foto: Reprodução)

Um roubo do veículo de um motorista de aplicativo praticado por dois indivíduos contra um jovem, em Goiânia, na madrugada deste domingo (29), resultou com a recuperação do carro roubado em Anápolis e com um dos suspeitos mortos por conta da situação.

Os dois teriam praticado o crime contra o prestador de serviço por volta das 2h na região do Shopping Flamboyant, enquanto aguardava novas corridas. Estando estacionado, ele foi surpreendido pela dupla, que anunciou o assalto, com um deles portando arma de fogo.

Assim, um dos criminosos assumiu a direção Volkswagen Virtus e o trabalhador foi colocado no banco de trás junto com o outro suspeito. Eles percorreram toda a BR-060 sentido Anápolis, quando, enfim, o motorista de aplicativo foi abandonado na cidade.

A vítima foi resgatada ainda na rodovia por uma equipe da concessionária, tendo a Polícia Militar (PM) sido informada do assalto. Foi aí que iniciaram as diligências para tentar localizar os criminosos.

Instantes depois, a dupla foi vista pelas guarnições já no perímetro de Anápolis, quando começou a perseguição. A fuga durou até quando a dupla perdeu o controle do Virtus na rotatória do viaduto da BR-414, no trevo do Recanto do Sol.

Com o veículo caindo na vala e intrafegável, os dois fugiram. Com a polícia no encalço, houve uma troca de tiros e um deles foi atingido. O segundo conseguiu escapar e a corporação trabalha para localizá-lo.

Já o suspeito baleado, chegou a ser socorrido para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde ainda na madrugada.

Tendo assumido o caso, a Polícia Civil (PC) irá prosseguir com as investigações, O primeiro ato foi solicitar o exame cadavérico do suspeito morto, reivindicando a identificação dele, por não estar portando documentos pessoais.

